Економіка

15:28 13.12.2023

"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

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"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) в межах масштабних навчань міських служб змоделювало оперативне під'єднання важливих соціальних об'єктів до пересувних котелень на випадок зупинення великих теплоджерел.

"У разі масованих ракетних атак для обігріву лікарень та інших критично важливих закладів соцсфери можуть бути задіяні більше двадцяти мобільних котелень", - повідомила компанія в середу.

Тренування з оперативного розгортання таких котелень було проведено на базі Київського міського центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як поінформували в КТЕ, дві пересувні котельні на автоплатформах доставили та під'єднали до вводу лікарняних тепломереж. У разі надзвичайної ситуації котельні можуть працювати в автономному режимі та обігрівати лікарні. Теплова потужність мобільної котельні становить 600 кВт (або понад 0,5 Гкал/год) - вона виробляє теплоносій із температурою до 80°C. При цьому температуру можна регулювати залежно від погодних умов. Котельня обладнана генератором.

"Головні переваги мобільних котелень - це автономність, автоматизація та енергоефективність. За рахунок розміщення безпосередньо біля будівлі-споживача мінімізуються тепловтрати, натомість підвищується надійність теплопостачання", - зазначили на підприємстві.

Крім того, КТЕ також відпрацювало оперативне перемикання обладнання теплоджерел до альтернативних джерел живлення - генераторів.

"Нагадаємо, понад 60% котелень Київтеплоенерго вже оснащені генераторами, які забезпечують стале теплопостачання у разі перебоїв з електропостачанням", - наголосили в КТЕ.

 

Теги: #навчання #київтеплоенерго #кте #мобільні_генератори

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