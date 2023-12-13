Економіка

14:12 13.12.2023

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

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Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський "залишить Осло з потужним відчуттям підтримки, яку ви отримаєте від Норвегії, норвезького парламенту та наших норвезьких колег"".

"У нас є підтримка обох партій, у нас п'ятирічний пакет, який підтримує вашу оборону, вашу економіку і зусилля з відновлення. І буквально цього ранку ми дізналися, що Україна була під атаками російських ракет, і вам потрібна вся підтримка для того, щоб оборонятися. Сьогодні Норвегія оголошує додаткову чітку підтримку Україні", - заявив Стере журналістам у середу в Осло після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він заявив про надання Україні $1 млрд у 2023 році на зарплати "медсестрам, лікарям, учителям та іншим робітникам". "Цей рік скоро закінчується, і ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько $800 млн на цей рік", - сказав він.

"Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми також нарощуємо наше співфінансування з європейськими партнерами оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для українських Збройних сил", - сказав Стере.

Теги: #україна #фіндопомога #норвегія

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