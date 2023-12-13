Економіка

13:07 13.12.2023

NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

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NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

Платіжна система NovaPay запускає бета-версію мобільного застосунку, у якому клієнти зможуть відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну картку й здійснювати фінансові операції з її допомогою.

"Клієнти отримають 20% вигоди, яку можна використовувати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплати. Водночас у застосунку доступні всі звичні операції з грошима та швидка реєстрація", - пояснюється в пресрелізі компанії в середу.

Як зазначають у NovaPay, наразі відкриття рахунку, його обслуговування, платежі, перекази й зняття готівки до 100 тис. грн - безкоштовні, поки що доступні лише внутрішньодержавні платежі й перекази.

"...карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на зарубіжних сайтах чи оплатити послуги компаній, зареєстрованих не в Україні", - наголошується в релізі.

Зазначено, що в застосунку можна здійснювати перекази на картки та рахунки за реквізитами, оформлювати посилки в кредит (через дочірнє ТОВ "НоваПей Кредит" - ІФ-У), оплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільний рахунок, отримувати післяплату за посилки на картку, відправляти переказ із картки у відділення "Нової пошти".

Згідно з релізом, щоб скористатися застосунком NovaPay клієнти мають пройти реєстрацію за допомогою "Дії", незабаром це можна буде зробити у відділеннях "Нової пошти" (НП).

Крім того, через застосунок можна замовити пластикову платіжну картку від MasterCard і отримати її в найближчому відділенні або поштоматі НП із безкоштовною доставкою.

"Це стало можливим завдяки розширеній ліцензії НБУ; наразі NovaPay - єдина українська фінтех-компанія, яка її отримала. Лімітована бета-версія вже доступна для завантаження в Google Play", - резюмували у пресслужбі.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній "Нової пошти" й забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у понад 3500 відділеннях НП. Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у 24 філіях у всій Україні.

За даними НБУ, компанія займає 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів і є лідером з переказів коштів усередині країни, проте частка здійснених через неї переказів знизилася з 45% у травні-грудні 2022 року.

Теги: #novapay #застосунок

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