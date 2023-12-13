Шмигаль: Попри повномасштабну агресію РФ, відданість України реформам залишається непохитною

Попри повномасштабну агресію Росії, відданість України реформам і національній трансформації залишається непохитною, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками онлайн-звернення під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР.

"Наразі спільно з партнерами готуємо матрицю реформ - вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов'язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів. Зокрема, бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком й ОЕСР і план реформ у рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, матриця реформ охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи.

"Вдячний ОЕСР і країнам - членам організації за солідарність з українським народом і підтримку на всіх рівнях", - підсумував він.