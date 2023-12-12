Економіка

20:05 12.12.2023

США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

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США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

США слідом за Великою Британією запровадили санкції проти Highland Gold Mining та її власника Владислава Свіблова. Також до SDN List потрапила ціла низка компаній, що входять до групи Highland Gold - холдингових структур і операторів родовищ.

Як зазначено в документах OFAC, ліцензія на згортання операцій із Highland Gold діятиме до 11 березня. Інша ліцензія встановлює такий самий дедлайн для виходу з цінних паперів Highland Gold Mining Limited і будь-яких її дочірніх структур.

Уперше під санкції потрапив також золотошукач "Высочайший" і його співвласник, голова правління Ланта-банку Сергій Докучаєв.

Наразі відомості про акціонерів "Высочайшего" в ЄДРЮО приховані. За останніми наявними даними (на кінець 2022 року), Докучаєву, а також його партнерам Наталії Опалєвій і Валеріану Тихонову належало по 20,36% акцій, фонди Blackrock володіли 17,99%.

Як наголошується в пресрелізі OFAC, "Высочайший" і Докучаєв входили в мережу фізосіб і компаній, через яку до Росії постачали китайські технології та зброю в обхід санкцій США й експортного контролю продукції військового призначення з боку Китаю.

Теги: #рф #сша #санкції #hgm

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