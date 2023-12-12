Економіка

20:04 12.12.2023

Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

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Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

Російський бізнесмен Іван Таврін і низка пов'язаних із ним компаній потрапили під санкції США, повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США у вівторок.

Зокрема, до SDN list внесено належну йому Kismet Capital Group і низку інших юросіб, зокрема АТ "Нові вежі", ТОВ "Кісмет Консалтинг", ТОВ "Кісмет телеком інфраструктура", ТОВ "Медіа 1 Менеджмент" та інші.

Блокувальні санкції поширюються на всі компанії, у яких пряма або непряма частка Kismet перевищує 50%, навіть якщо їх не включено до SDN list, зазначає американський Мінфін.

Зокрема, під це правило потрапляє сервіс онлайн-оголошень Avito (ТОВ "Кех Екоммерц"), яку Kismet Capital Group у жовтні 2022 року придбала за 151 млрд рублів.

Як зазначено в документах OFAC, ліцензія на згортання операцій із Kismet діятиме до 11 березня 2024 року.

Крім Avito, Kismet Тавріна - найбільший акціонер HeadHunter, якому належить 22,8% компанії (на 31 грудня 2022 року). Kismet також входить до консорціуму інвесторів, які викупили російський бізнес концерну Henkel (тепер Lab Industries).

Теги: #рф #сша #санкції

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