Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

Масштабний збій у роботі найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" призвів до відключення певних терміналів і банкоматів Ощадбанку, але його фахівці одразу взялися усувати наслідки, повідомив заступник голови правління Юрій Каціон.

"Те, що ми одразу побачили - що не працювали певні термінали й банкомати в магазинах, торговельних мережах. Думаю, ситуацію буде швидко вирішено. Або шляхом відновлення роботи самого оператора, або через встановлення альтернативних каналів зв'язку. Наші фахівці цим займаються",- сказав він у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах Energy Security Dialogue 2023 від DiXi Group у Києві у вівторок.

"Ми відразу почали реагувати, щойно отримали інформацію про збої"', - додав він.