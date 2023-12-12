monobank заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки

Віртуальний monobank, другий за величиною емітент карток в Україні, заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки вдень у вівторок.

"Відбили", - написав співвласник monobank Олег Гороховський у телеграмі.

Раніше у вівторок через хакерську атаку стався збій у мережі найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар", що частково також торкнулося роботи платіжної інфраструктури.

"У зв'язку з перебоями в роботі "Київстар" деякі pos-термінали, банкомати і термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку... Через брак мобільного зв'язку клієнти можуть зателефонувати на підтримку за допомогою "Приват24", а також написати в чат-онлайн, для цього достатньо лише доступу до інтернету", - зазначав, зокрема, найбільший у країні державний ПриватБанк.

Мобільні оператори "Vodafone Україна" і lifecell заявляють про нормальну роботу їхніх мобільних мереж, однак через великі навантаження на канали обслуговування в низки абонентів "Vodafone Україна" виникли проблеми з роботою мобільного застосунку.