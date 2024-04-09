Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору" - джерело

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру московського підприємства критичної інфраструктури "Москолектор", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору". Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів і тепломереж столиці РФ", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

Він повідомив, що "наші хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та в Підмосков'ї. Крім того, знищено 70 серверів і щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)".

За інформацією джерела, операцію провела хакерська група Blackjack, наближена до кібердепартаменту СБУ.

"Наразі роботу об'єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблоковано, компанія не може реагувати на аварії та події. Відновлення її роботи триватиме від 15 до 30 діб", - додав співрозмовник агентства.