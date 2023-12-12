Економіка

13:16 12.12.2023

Monobank заявляє про масовану DDoS атаку

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Monobank заявляє про масовану DDoS атаку

Віртуальний Monobank, другий за величиною емітент карток в Україні, заявляє про масовану DDoS атаку вдень у вівторок.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (банки, сайт). Усе під контролем", - написав співвласник Monobank Олег Гороховський у телеграм-каналі.

Раніше у вівторок через хакерську атаку стався збій у мережі найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар", що частково також зачепив роботу платіжної інфраструктури.

"У зв'язку з перебоями в роботі "Київстару" деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку... Через брак мобільного зв'язку клієнти можуть зателефонувати на підтримку за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн. Для цього достатньо лише доступу до інтернету", - вказував, зокрема, найбільший у країні державний ПриватБанк.

 

Теги: #monobank #хакерська_атака

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