Телеком

12:05 21.04.2024

CERT-UA розкрила плани хакерів Sandworm атакувати два десятки об'єктів критичної інфраструктури України

1 хв читати
CERT-UA розкрила плани хакерів Sandworm атакувати два десятки об'єктів критичної інфраструктури України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, розкрила плани UAC-0133 (Sandworm) атакувати інформаційно-комунікаційні системи (ІКС) близько двадцяти підприємств критичної інфраструктури в десяти регіонах України.

Як повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, "угруповання Sandworm, діяльність якого асоціюється з головним управлінням генерального штабу збройних сил російської федерації (раніше відомого як гру), є одним із найактивніших і найнебезпечніших".

За даними пресслужби, під прицілом хакерів опинилося майже два десятки українських компаній, що постачають українцям електроенергію, воду і тепло.

"Для отримання первинного доступу, зокрема, було застосовано так звані "supply chain attacks" - атаки на ланцюжки поставок. Кінцевий задум ворога полягав у виведенні з ладу обладнання ІКС, що мало завдати ще більшої шкоди Україні на тлі весняних ракетних атак на критичну інфраструктуру", - ідеться в повідомленні.

CERT-UA рекомендує підприємствам ужити всіх необхідних заходів для захисту своїх ІКС.

"Рекомендації: Сегментувати мережі та обмежити доступ до елементів ІКС, застосовуючи принцип мінімальної необхідності та "нульової" довіри. Використовувати багатофакторну аутентифікацію. Навчати персонал основ кібербезпеки", - наголошується в повідомленні.

Теги: #хакерська_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 09.04.2024
Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору" - джерело

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москолектору" - джерело

10:10 04.04.2024
Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

11:09 07.02.2024
Лісовий заявляє про атаки РФ на сайт Міносвіти

Лісовий заявляє про атаки РФ на сайт Міносвіти

16:12 01.02.2024
Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

12:38 23.01.2024
У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

15:08 12.12.2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

14:21 12.12.2023
monobank заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки

monobank заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки

13:16 12.12.2023
Monobank заявляє про масовану DDoS атаку

Monobank заявляє про масовану DDoS атаку

01:44 10.10.2023
Російські хакерські групи підтримували ХАМАС - Данилов

Російські хакерські групи підтримували ХАМАС - Данилов

17:32 05.09.2023
Команда CERT-UA зафіксувала кібератаку на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - Держспецзв'язку

Команда CERT-UA зафіксувала кібератаку на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

ОСТАННЄ

Маск: Заборона TikTok може суперечити свободі слова

ЦПД заблокував 200 ютуб-каналів, 24 тікток-канали, ще 45 передано на блокування

Meta запустила безкоштовний сайт зі своїм чат-ботом

Sony веде переговори з Apollo про спільну купівлю Paramount - ЗМІ

"Київстар" призначив директоркою із корпоративних зв'язків Оленицьку

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 року

Tesla просить акціонерів повторно схвалити винагороду Маска в $56 млрд, скасовану судом

Apple розгляне можливість виробництва пристроїв в Індонезії - Кук

ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА