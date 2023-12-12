Економіка

11:59 12.12.2023

Оновлений меморандум із МВФ містить 12 нових структурних маяків - депутат

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Оновлений меморандум із МВФ містить 12 нових структурних маяків - депутат

Оновлений у межах другого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом меморандум про фінансову та економічну політику має 12 нових структурних маяків, серед яких перезапуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) до кінця червня 2024 року, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"На найближчу перспективу додалася лише одна умова: знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 року на 0,5% ВВП мінімум за потреби. Це десь +38 млрд грн", - зазначив він у телеграмі.

За даними депутата, до кінця березня необхідно внести зміни до процесуального кодексу щодо розгляду справ у першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів.

До кінця червня, крім перезавантаження БЕБ, слід здійснити зовнішній аудит фінансового стану компаній центрального теплопостачання, відокремлення боргів до і після лютого 2022 року.

"До кінця липня: провести аудит податкових пільг та втрат від них для дизайну реформи, прийняти закон, який запустить новий суд для розгляду адмінсправ проти держорганів (НБУ, НАБУ, НАЗК)", - назвав ще два маяки Железняк.

Він додав, що оновлена програма також передбачає розроблення до кінця серпня політики державної власності держпідприємств, дивідендної політики і стратегії приватизації, а до кінця вересня - визначення держкомпаній, які найбільше постраждали від війни, та оцінку фіскальних і квазіфіскальних ризиків, а також завершення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом і публікацію його звіту.

Крім того, до кінця жовтня має бути проведено діагностику процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету, а до кінця 2024 року ухвалено постанову Кабміну з планом дій і таймлайном, які встановлять чіткий зв'язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними витратами, а також визначать Міністерство фінансів відповідальним за нагляд.

"І ще додався один перманентний структурний маяк про те, що всі банки у мажоритарній власності держави лишаються в управлінні Мінфіну. А всі націоналізовані несистемні банки передати Фонду гарантування вкладів", - зазначив Железняк.

Він додав, що з маяків, які були в програмі, дедлайн для апдейту програми кредитів "5-7-9" перенесли на кінець березня 2024 року, а маяк з оздоровлення банківського сектору - з кінця березня на кінець грудня 2024 року.

"В цілому ситуація по всім 35-ти structural benchmarks (структурним маякам - ІФ-У): 13- виконані вчасно, чотири - виконані зі зривом дедлайнів, два - перенесено строк, чотири - в процесі виконання, 12 – нові", - підсумував депутат.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі SDR664 млн ($890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня. Плановий графік програми передбачав виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець червня і грудня цього року відповідно. Очікується, що третій транш у розмірі $881 млн за поточним курсом надійде найближчими днями.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,216 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1108 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($908 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,28 млрд).

 

Теги: #мвф #железняк

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