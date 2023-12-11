Економіка

22:08 11.12.2023

"Енергоатом" цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення у 121 млрд грн

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"Енергоатом" цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення у 121 млрд грн

НАЕК "Енергоатом" до кінця року повністю виконає свої зобов'язання щодо забезпечення доступною е/е населення (ПСО), обсяг яких у 2023 році становитиме 121 млрд грн, повідомив президент компанії Петро Котін.

"Що стосується нас, ми повністю погашаємо обсяг ПСО цього року. 113 млрд грн ми вже сплатили, загалом 121 млрд грн закриємо", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в понеділок увечері.

Водночас він зазначив, що поточного року вдалося погасити п'яту частину заборгованості з ПСО, яка виникла торік і становила 21 млрд грн.

"Ба більше, ми закрили 4 млрд грн боргів за попередній рік, які почали накопичуватися після зупинки Запорізької АЕС у вересні", - додав глава "Енергоатому".

Щодо ПСО, Котін пояснив, що його сплата "Енергоатомом" дає змогу тримати тариф для людей на рівні 2,64 грн/кВт-год, що є значно нижчим за ринкову ціну, але водночас звернув увагу, що в такий спосіб компанія віддає на ці цілі значну частину своїх доходів.

Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" зазначав, що для повного погашення боргів за ПСО за минулий рік необхідно шукати відповідні рішення, оскільки джерел її закриття в компанії немає. За її даними, витрати за ПСО становлять 64% чистого доходу.

Теги: #енергетика #електроенергія

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