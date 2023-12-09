Економіка

19:30 09.12.2023

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

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НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила на 2024 рік тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в розмірі 528,57 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ).

Крім того, тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії встановлено на рівні 364,70 грн/МВт-год.

Відповідне рішення про встановлення тарифів ухвалено на засіданні регулятора в суботу.

Як повідомлялося, на засіданні 16 листопада НКРЕКП схвалила тариф на передачу в розмірі 592,89 грн/МВт-год для підприємств "зеленої" металургії - 412,68 грн/МВт-год.

До кінця 2023 року тариф на передачу становить 485,1 грн/МВт-год, тариф на передачу для "зеленої" металургії - 209,42 грн/МВт-год.

Таким чином, тариф на передачу з 1 січня 2024 року зросте майже на 9%, а для "зеленої" металургії - на 74%.

Згідно із супровідними документами до проєкту постанови, НКРЕКП знизила обсяг витрат "Укренерго" на компенсацію зелених тарифів до 16,2 млрд грн (у схваленому проєкті було 17,78 млрд грн), зокрема промисловим ВДЕ-об'єктам до 12,28 млрд грн (було 13,6 млрд грн) і домашнім СЕС - до 3,9 млрд грн (було 4,16 млрд грн).

На це, зокрема, вплинув перегляд прогнозованого курсу євро в бік зменшення - до 40,1 грн/євро (було 42,97 грн/євро), а також прогноз середньозваженого зеленого тарифу до 5365 грн/МВт-год (було 5628 грн/МВт-год). При цьому, прогнозована ціна продажу зеленої е/е ДП "Гарантований покупець" знижена з початкових 4000 грн/МВт-год до 3900 грн/МВт-год. Крім того, трохи зменшено обсяг компенсації обмежень ВДЕ-генерації: з 2,9 млрд грн до 2,8 млрд грн, а також коштів на закупівлю е/е на технологічні втрати - до 12,84 млрд грн (було 13 млрд грн).

Водночас істотно знижено витрати на виконання кредитних зобов'язань НЕК - з 7,19 млрд грн до 2,9 млрд грн. Регулятор пояснив це очікуваними домовленостями "Укренерго" про реструктуризацію кредитів, залученим у держбанках.

Водночас трохи підвищено витрати на заробітну плату - майже до 3 млрд грн (було 2,8 млрд грн).

Обсяг передачі е/е при цьому залишився майже на рівні, з якого регулятор виходив під час схвалення тарифу, - 99,39 млн МВт-год, водночас знижено прогноз середньозваженої ціни ресурсу на ринку "на добу наперед" (РДН) до 4200 грн/МВт-год (було 4378 грн/МВт-год).

Таким чином, на думку регулятора, дохід "Укренерго" має становити 52,46 млрд грн (було 58,7 млрд грн).

Як зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, у компанії перед фінальним засіданням щодо тарифів було два прохання до регулятора. Перше, за його словами, стосувалося певного підвищення витрат на оплату праці виробничо-технічного персоналу - людей, які працюють на об'єктах, що є пріоритетними для атак росіян. Друге прохання стосувалося прогнозу ціни продажу "ГарПоком" зеленої е/е на ринку.

"За всієї нашої віри у здатність колег комерційно це робити, ми вважаємо 3900 грн/МВт-год надто оптимістичною ціною. Наш прогноз 3200-3300 грн/МВт-год. І я хотів би просити комісію принаймні під час ухвалення рішення сьогодні визначити порядок перегляду цього важливого показника. Не хотілося б знову опинитися в ситуації дефіциту тарифу на передачу на покриття зобов'язання щодо зеленого ПСО", - зазначив Кудрицький.

У цьому його підтримав директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, який наголосив, що необхідно було закладати хоча б ціну в 3400 грн/МВт-год, оскільки на практиці різниця між ціною продажу та зеленим тарифом, яку покриває "Укренерго", буде вищою за закладену в тариф. Як наслідок - це спричинить дефіцит коштів компанії на виконання ПСО.

Крім того, Омельченко висловив сумнів у тому, що кредити компанії будуть реструктуризовані в нинішніх умовах, і в такому разі це теж зробить тариф дефіцитним.

При цьому, за його словами, зниження тарифу (порівняно зі схваленим у листопаді - ЕР) призведе до додаткового зростання боргів перед ВДЕ-генерацією.

"Якби був нормальний ринок і ми не мали б адміністративних прайс-кепів, можна було б не включати цю різницю для зелених до тарифу взагалі", - висловив думку Омельченко, зазначивши, що в такому разі зелена генерація могла б упевнено працювати на вільному ринку.

Зі свого боку, голова Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков акцентував, що тариф необґрунтовано знижено порівняно зі схваленим 16 листопада відразу на 11%, попросивши повернутися саме до нього. При цьому він вказав на відсутність у затвердженому тарифі коштів на погашення боргів перед ВДЕ минулих періодів і назвав проблемою зниження обсягу коштів на повернення кредитів, що, на його думку, призведе до накопичення боргів самої компанії.

А це, як вважає Конеченков, не дасть змоги "Укренерго" повною мірою відновлювати об'єкти після руйнувань ворогом.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков традиційно виступив проти підвищення тарифів системного оператора: "Я представляю гірничо-металургійний комплекс, але така ж сама думка і у хіміків, цементників і багатьох інших галузей. Ми з розумінням ставимося до того, що можливість мати е/е більш важлива, ніж підняття тарифу, але вони вже піднімалися кілька разів. Це додатково лише для нашої галузі сотні мільйонів гривень, а ми перебуваємо в режимі виживання, у 3,5 раза впало виробництво".

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" анонсувало три варіанти розрахунку тарифу на передачу. Згідно з ними, тариф має становити 619,84 грн/МВт-год, 709,84 грн/МВт-год і 785 грн/МВт-год. Різницю в розрахунках компанія пояснює, зокрема, різними обмінними курсами валют (від 39,58 грн/EUR до 45,13 грн/EUR), а також альтернативним прогнозним обсягом відпуску електроенергії підприємствами, що входять до балансуючої групи "ГарПок" і приватних домогосподарств.

Зокрема, витрати на виконання ПСО з оплати "зеленого" тарифу промисловим ВДЕ-об'єктам у розрахунках НЕК коливаються від 18,15 млрд грн до 25,15 млрд грн, домашнім СЕС - від 4,48 млрд грн до 7,8 млрд грн.

Теги: #енергетика #електроенергія

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