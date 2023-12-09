Економіка

13:52 09.12.2023

В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, необхідно зменшити споживання - Міненерго

2 хв читати
В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, необхідно зменшити споживання - Міненерго

В енергосистемі України, незважаючи на вихідний день, укотре фіксується дефіцит електроенергії, обсяг якого Міністерство енергетики оцінює на рівні до 1,4% від добового обсягу споживання.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в суботу, для покриття дефіциту, що виник через пошкодження генерувального обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання, буде використано додаткові інструменти - резерви гідрогенерації та аварійну допомогу з Європи, яку Україна, як випливає з попередніх повідомлень Міненерго та НЕК "Укренерго", змушена просити вже третій день поспіль.

У Міненерго додали, що в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, але його планують повернути в роботу протягом доби.

"Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування в жодній з областей. Однак важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)", - зазначило міністерство.

Воно закликає знизити використання енергоємних приладів, перенести прання на нічні години.

Там також повідомили, що в Дніпропетровській області відключилася повітряна лінія 330 кВ "Укренерго", виведена в аварійний ремонт. Також у цій області через відключення лінії 150 кВ без світла протягом кількох годин були побутові споживачі обленерго та залізниця, що призвело до затримки поїздів.

"Протягом кількох годин усі споживачі були заживлені. Причини події з'ясовуються", - уточнили в Міненерго.

Імпорт електроенергії зростає останні кілька діб, і в суботу сягне майже 5,2 тис. МВт-год, що в 2,4 раза більше за вчорашній показник. Експорт тривалий час відсутній.

 

Теги: #електроенергія #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 08.12.2023
Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

21:06 07.12.2023
Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

20:25 07.12.2023
ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

19:50 07.12.2023
Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

17:17 07.12.2023
Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

12:16 07.12.2023
"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

20:41 05.12.2023
Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

19:21 05.12.2023
Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть Україні EUR20 млн гранту для підтримання енергетичного переходу

Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть Україні EUR20 млн гранту для підтримання енергетичного переходу

13:34 04.12.2023
Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

20:39 01.12.2023
Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

ОСТАННЄ

Санкціям проти "Росатому" більше ніщо не перешкоджає, оскільки Україна позбавила його монополії на ринку палива - голова "Енергоатому"

Україна за 11 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 44,2%

Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7%

У Китаї продається майже 65% усіх автомобілів на нових джерелах енергії у світі

"ArcelorMittal Кривий Ріг" впроваджує кілька проєктів для підвищення ефективності роботи шостої домни

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

Українські ТРЦ відзначають зростання товарообороту проти минулого року, відвідуваність перевищила довоєнні показники

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА