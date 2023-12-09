В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, необхідно зменшити споживання - Міненерго

В енергосистемі України, незважаючи на вихідний день, укотре фіксується дефіцит електроенергії, обсяг якого Міністерство енергетики оцінює на рівні до 1,4% від добового обсягу споживання.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в суботу, для покриття дефіциту, що виник через пошкодження генерувального обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання, буде використано додаткові інструменти - резерви гідрогенерації та аварійну допомогу з Європи, яку Україна, як випливає з попередніх повідомлень Міненерго та НЕК "Укренерго", змушена просити вже третій день поспіль.

У Міненерго додали, що в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, але його планують повернути в роботу протягом доби.

"Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування в жодній з областей. Однак важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)", - зазначило міністерство.

Воно закликає знизити використання енергоємних приладів, перенести прання на нічні години.

Там також повідомили, що в Дніпропетровській області відключилася повітряна лінія 330 кВ "Укренерго", виведена в аварійний ремонт. Також у цій області через відключення лінії 150 кВ без світла протягом кількох годин були побутові споживачі обленерго та залізниця, що призвело до затримки поїздів.

"Протягом кількох годин усі споживачі були заживлені. Причини події з'ясовуються", - уточнили в Міненерго.

Імпорт електроенергії зростає останні кілька діб, і в суботу сягне майже 5,2 тис. МВт-год, що в 2,4 раза більше за вчорашній показник. Експорт тривалий час відсутній.