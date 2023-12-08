Економіка

18:35 08.12.2023

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

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Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 90% наданої Україні допомоги було витрачено на виробництво в США, тим самим збільшивши зростання американської економіки.

"Якщо ви подивитеся на інвестиції, які ми зробили в оборону України, щоб впоратися з цією агресією (російською - ІФ-У), то 90% наданої нами допомоги у сфері безпеки було витрачено тут, у США, на наших виробників, на наше виробництво, і це дало більше американських робочих місць, більше зростання в нашій власній економіці", - сказав Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у п'ятницю.

 

Теги: #сша #україна #економіка

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