Економіка

18:23 08.12.2023

ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

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ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

Закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд чи буде суттєвим і довгостроковим, вважає портал нерухомості ЛУН.

"У короткостроковій перспективі ті, хто наразі шукають квартиру в оренду, менше братимуть до уваги цей район. Падіння попиту може призвести до зниження цін на оренду, проте навряд чи суттєво і надовго", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" Chief brand and Business officer ЛУН Денис Суділковський.

Він наголосив, що Голосіївський район - один із найбільш густонаселених у столиці, й припинення роботи метро спричинить суттєве збільшення заторів у районі.

За словами Суділковського, у короткостроковій перспективі зупинення роботи метро матиме певний вплив на попит і ціни оренди, проте в довгостроковій - пів року ремонтних робіт вплинуть на ціни несуттєво і після відновлення роботи метрополітену ціни відновляться.

Як повідомлялося, рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська" зупинили в п'ятницю з міркувань безпеки та з огляду на технічний стан тунелів. Відновлювальні роботи на аварійній ділянці, за попередніми даними, можуть тривати до шести місяців, виконувати їх будуть на поверхні.

За даними КМДА, від "Теремків" до "Либідської" наразі курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, буде збільшено до 77 автобусів і 20 тролейбусів.

Теги: #аренда #прогноз #лун #голосіївський_район

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