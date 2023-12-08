Економіка

11:09 08.12.2023

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

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В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Без світла в Україні через негоду, бойові дії та технологічні порушення залишаються наразі 492 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає відомство у своєму релізі у п'ятницю, через обстріли російських агресорів і бойові дії в Донецькій і Сумській областях без світла зараз по 56 населених пунктів (22,5 тис. споживачів і 2,5 тис. точок обліку відповідно), у Запорізькій - 63 (майже 26 тис. споживачів), у Харківській - 68 (16,2 тис. споживачів), у Херсонській - 45 (понад 26 тис. точок обліку) і понад 4,5 тис. споживачів у самому Херсоні, у Чернігівській області - 19 населених пунктів (1,6 тис. точок обліку). Через нічний терористичний обстріл росіян є знеструмлення і в Харкові, масштаб яких з'ясовується.

Крім того, через несприятливі метеоумови знеструмлені 13 населених пунктів (2 тис. абонентів) у Дніпропетровській області та через технологічні причини - 15 населених пунктів (5 тис. точок обліку) в Запорізькій.

Міненерго також зазначає, що з технічних причин увечері минулої доби знеструмлювали 13,8 тис. споживачів у Львівській області, але всіх було під'єднано протягом години.

Загалом застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається, наголосило Міненерго.

Теги: #енергетика #міненерго

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