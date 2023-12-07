Економіка

12:16 07.12.2023

"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

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"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

Щоб уникнути відключень і підтримання балансу в енергосистемі на тлі зростання споживання диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений залучити аварійну допомогу від операторів системи передання електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт.

Як зазначила "Укренерго" у телеграм-каналі в четвер, в енергосистемі склалася важка ситуація: споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%, що еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій, але на них немає вільних потужностей.

На деяких блоках ТЕС тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні, пояснив системний оператор.

"Для уникнення дефіциту та підтримання балансу між виробництвом і споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо економно споживати електроенергію", - закликає "Укренерго".

За даними Міністерства енергетики, сьогодні до роботи з короткострокового ремонту повернуто 1 блок ТЕС, але водночас в аварійний ремонт вийшли 2 блоки ТЕС, які планують повернути в роботу за добу.

Через бойові дії знеструмилися повітряні лінії 110 кВ у Донецькій області, внаслідок чого без напруги - населений пункт і шахта. Наразі 35 робітників, які перебували в шахті, виводять на поверхню, уточнило Міненерго.

За даними НЕК, експорт е/е відсутній тривалий час, імпорт продовжує зростати і здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 1122 МВт-год (що знову майже у 2,5 раза більше за попередній показник) з максимальною потужністю в окремі години до 323 МВт.

Як повідомлялося, зі зниженням температури на тлі дефіциту генерації, пошкодженої обстрілами російських агресорів, "Укренерго" в листопаді тричі приймало аварійну допомогу з Європи.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну та Молдову становить 1700 МВт.

Теги: #електроенергія #дефіцит

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