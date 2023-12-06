Економіка

16:32 06.12.2023

"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

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"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, попереджає про шахрайську рекламу в телеграм- і вайбер-каналах, повідомила пресслужба товариства в середу.

"Сьогодні з'явилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв", - ідеться в релізі компанії.

Згідно з інформацією, шахрайські оголошення поширили вже понад 40 телеграм-каналів.

У "Новій пошті" наголосили, що компанія не має жодного стосунку до оголошення і закликали всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй.

Теги: #реклама #нова_пошта

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