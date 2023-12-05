Економіка

17:21 05.12.2023

Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців - Шмигаль

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Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за 11 місяців 2023 року Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування.

"За 11 місяців Україна отримала 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді - близько 2 млрд доларів. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що для України особливо цінний грантовий ресурс, який дає змогу покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов'язань.

"Близько 405 млрд грн грантів отримала Україна в січні-листопаді. Насамперед від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів", - заявив він.

За словами Шмигаля, 2023 року через фонди Світового банку Україна залучила $14 млрд.

За його словами, наразі зі Світовим банком за підтримки уряду Японії уряд започатковує ще два важливих проєкти: для фінансування аграрної галузі в розмірі $550 млн і для фінансування соціальних допомог, зокрема, субсидій і виплат переселенцям, обсягом $1,2 млрд. "Розраховуємо, що у грудні партнери ще раз продемонструють надійну та прогнозовану підтримку. І Україна матиме ресурси для зміцнення тилу, доки наші захисники протистоять ворогу на фронті", - підсумував Шмигаль.

Теги: #фінансування #фіндопомога #шмигаль

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