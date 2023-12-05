Піротехніки обстежили в листопаді 2023 р. 17 тис. га пріоритетних до розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

Піротехнічні підрозділи державних органів і неурядових операторів у межах пріоритетного розмінування в листопаді обстежили понад 17 тис. га земель сільгосппризначення, загалом від початку року - більш ніж 257 тис. га угідь, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Попри ускладнення погодних умов наші піротехніки продовжують роботу з обстеження та розмінування найбільш цінних українських земель. За останній тиждень листопада обстежено більше трьох тисяч гектарів, понад півтори тисячі гектарів очищено чи розміновано. З початку року майже 195 тисяч гектарів повернуто аграріям для господарської експлуатації", - наводить пресслужба слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Згідно з повідомленням, найбільші площі в листопаді обстежено в Херсонській - 12,4 тис. га, Харківській - понад 3,5 тис. га, Миколаївській - понад 1,3 тис. га областях.

Як повідомлялося, уряди України та Словенії підписали угоду про надання Словенією EUR1,5 млн гуманітарної допомоги на безповоротній основі для гуманітарного розмінування.