Економіка

15:38 05.12.2023

"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

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"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

Перші акціонерні товариства (АТ) з державною часткою 100%, серед яких "Укрпошта", "Укрзалізниця" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОДХК), розпочали реалізацію своїх активів за новими правилами через онлайн-аукціони у "Прозорро.Продажі", повідомляє Міністерство економіки.

"Реалізація активів державних АТ на прозорих онлайн-аукціонах є логічним кроком до підвищення ефективності управління публічними активами", - процитувало відомство першого віце-прем'єра - міністра економіки Юлію Свириденко в Телеграм-каналі.

Зазначається, що крім зазначених вище трьох підприємств торги з продажу та оренди майна розпочали ще чотири державні акціонерні товариства: Національна громадська телерадіокомпанія України, "Укрбуд", "Украгролізинг" та "ВСМПО Титан Україна", а загальна стартова сума виставлених активів – понад 250 млн грн.

Ці державні АТ оголосили вже майже 450 онлайн-аукціонів в системі "Прозорро.Продажі", з них — майже 250 електронних торгів з продажу активів та ще 200 — з оренди майна цих акціонерних товариств, уточнило АТ "Прозорро.Продажі".

"З-поміж АТ, якими одноосібно володіє держава, першими почали оголошувати торги як компанії, що вже роками працюють з системою, так і нові організатори електронних аукціонів, а саме — "Укрбуд", "Украгролізинг" та "Титан Україна". Система та робота онлайн-аукціонів побудовані так, що дозволяють завдяки конкуренції учасників, прозорості процесу, відкритості інформації про кожен лот реалізовувати активи за ринковими цінами та приносити доходи організаторам торгів", – додав СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Від підкреслив, що активи АТ також реалізовуватимуться у прозорий і відкритий спосіб.

"Тож очікуємо від державних АТ ще більше активів та оголошених в системі торгів відповідно до ухваленого Урядом рішення у вересні цього року", – заявив Бут.

Згідно із даними системи, серед виставлених на торги активів – нежитлові будівлі, виробничі потужності, будівлі поштових відділень, офісні приміщення у Києві, Одесі, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, може брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни, але не громадяни та юрособи РФ, нагадало Мінекономіки. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

Відомство нагадало, що раніше державні АТ не повинні були продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали методи відчуження та оренди у своїх порядках відповідно до законодавства, а зміни щодо обов’язкового залучення до цього процесу "Прозорро.Продажі" були внесені в кінці вересня цього року.

АТ "Прозорро.Продажі" перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Мінекономіки, забезпечує роботу електронної торговельної системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.

Теги: #мінекономіки #прозорро_продажі

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