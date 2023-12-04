У Львові розпочалися будівельні роботи зі спорудження соціального житла для переселенців - представництво ЄС

Будівництво першого з восьми будинків для поранених внутрішньо переміщених осіб, які проходять реабілітацію, було розпочато 29 листопада у Львові в межах проєкту будівництва соціального житла, який реалізує Львівська міська рада, що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляється на сайті представництва в понеділок, на будівництво житла Європейська комісія виділила EUR20 млн грантових коштів. Генпідрядник обрав будівельну компанію "Прогресбуд".

"Перший будинок має бути споруджено до травня наступного року. Ми перебуваємо у постійній комунікації з європейськими колегами, для того щоб були дотримані всі норми та правила, раніше зазначені нашими партнерами. Наголошуємо на тому, що дані будинки будуть повністю інклюзивні, щоб маломобільні люди могли комфортно проживати і проходити реабілітацію у центрі UNBROKEN, який знаходиться одразу біля об’єкту будівництва", - зазначив директор Львівського міжміського бюро технічної інвентаризації Юрій Теліпський.

Команда Представництва ЄС зустрілася з мером Львова та муніципальною командою, що реалізує проєкт. Вони обговорили подальшу співпрацю та розвиток проєкту.