Економіка

13:34 04.12.2023

Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

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Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

Поступове похолодання протягом тижня, про яке попереджають синоптики, і пов'язане з цим зростання споживання можуть призвести до дефіциту електроенергії в системі, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, диспетчерський центр "Укренерго" протягом доби поки що не прогнозує дефіциту в енергосистемі й застосування лімітів споживання, але ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Тому для підтримки балансу між виробництвом і споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", - попереджає системний оператор.

За його даними, уранці одна з теплоцентралей на півдні країни зупинила роботу через пошкодження під час обстрілу. Протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено п'ять блоків на теплових електростанціях у різних регіонах.

Крім того, сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність у всій країні.

Як зазначає "Укренерго", енергетики на Одещині повністю відновили електропостачання споживачам, знеструмленим через негоду 25-26 листопада.

Водночас негода завдала пошкоджень мережам системи розподілу в західному регіоні. Загалом через негоду на ранок понеділка знеструмлено 145 населених пунктів у Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 420 населених пунктів.

Як уточнила "Укренерго", за відсутності експорту е/е її імпорт у понеділок здійснюється протягом однієї години ввечері зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 82 МВт-год.

Як повідомлялося раніше з посиланням на сайт ENTSO-E, 4 грудня імпорт здійснюється зі Словаччини обсягом 62 МВт-год.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну та Молдову становить 1700 МВт.

За даними Міненерго, у короткостроковий ремонт виведено два блоки й два корпуси ТЕС, натомість додатково включено з резерву для роботи один блок на ТЕС, ще два корпуси ТЕС буде під'єднано протягом дня.

Теги: #електроенергія #економія #похолодання

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