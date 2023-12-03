Економіка

07:37 03.12.2023

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

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Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

Управління з контролю іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти вище цінової межі G7, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

OFAC оголосило 1 грудня, що запровадило санкції щодо двох судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, і однієї з Ліберії, які володіють суднами, що перевозять російську сиру нафту вартістю понад 70 доларів за барель. Перевезення здійснювалося після того, як у грудні 2022 року набуло чинності обмеження цін у 60 доларів, встановлене країнами G7.

Аналітики інституту вважають, що Росія покладається на "тіньовий флот" нафтових танкерів без страховки з боку західних країн, щоб обійти встановлену "Великою сімкою" цінову межу на російську сиру нафту і нафтопродукти.

 

 

 

Теги: #сша #санкції #танкери

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