Впровадження порядку про кінцевих бенефіціарів відтерміновано до 1 квітня

Міністерства юстиції та фінансів відтермінували до 1 квітня 2024 року запровадження порядку повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) держателя Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб (ЄДРПОУ) про виявлення розбіжностей за підсумками перевірки про кінцевих бенефіціарів-власників та/або структуру власності юросіб із відомостями в реєстрі.

"З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для запровадження механізму повідомлення власника ЄДРПОУ...", - таку причину відтермінування назвало Міністерство юстиції в повідомленні на своєму сайті.

На такий самий строк відтерміновано і введення в дію порядку повідомлення про такі розбіжності й СПФМ, який їх виявив, спеціально уповноваженому органу.

Як повідомлялося, передбачалося, що ці порядки запрацюють із 1 грудня 2023 року.