Економіка

11:54 02.12.2023

"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

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"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

НЕК "Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії електропередачі, необхідної для енергозабезпечення потреб Запорізької атомної електростанції (АЕС).

"Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення", - повідомила НЕК у Фейсбук у суботу.

В "Укренерго" нагадали, що ЗАЕС втратила зв'язок з енергосистемою вночі під час чергової російської атаки. Було пошкоджено дві лінії - 750 і 330 кВ, які передають електроенергію для забезпечення власних потреб станції.

Диспетчери "Укренерго" змогли повернути в роботу основну магістральну лінію енергоживлення ЗАЕС напругою 750 кВ. Наразі станція отримує необхідну для її безпечної роботи електроенергію з об'єднаної енергосистеми України.

Водночас енергозабезпечення споживачів у Запоріжжі та на Дніпропетровщині не припинялося, задіяні резервні лінії для забезпечення їхніх потреб.

"Ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлення пошкоджених високовольтних ліній, щойно дозволить безпекова ситуація. Дякуємо ППО за бездоганну роботу, без якої пошкодження в енергосистемі могли б бути значно масштабнішими", - резюмували в НЕК.

Як повідомлялося, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська". У зв'язку з повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення своїх потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці.

 

 

Теги: #енергетика #укренерго #заес

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