Економіка

20:39 01.12.2023

Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

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Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України в листопаді 2023 року становив рекордні для цього року 145,1 млрд грн порівняно з 98,4 млрд грн у жовтні та 87,0 млрд грн у вересні, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерства фінансів у п'ятницю.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит підскочив до 162,5 млрд грн із 87,7 млрд грн у жовтні та 85,6 млрд грн у вересні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в листопаді зросли до 337,9 млрд грн після падіння до 292,1 млрд грн у жовтні з вересневих 444,8 млрд грн.

За загальним фондом видатки зросли до 286,3 млрд грн із 228,1 млрд грн у жовтні та 230,2 млрд грн у вересні.

Як зазначив Мінфін, у листопаді 2023 року надходження до загального фонду держбюджету скоротилися до 121,7 млрд грн із 139,4 млрд грн у жовтні та 144,1 млрд грн у вересні, водночас грантової міжнародної допомоги США, яка становила в попередні два місяці по 42-45,7 млрд грн, не було.

Зазначається, що якщо Держподатслужба перевиконала план на 0,9%, або 0,8 млрд грн, то Держмитслужба недовиконала його на 22%, або 9,3 млрд грн, тоді як місяцем раніше митники відстали від плану лише на 1,6%, або 0,7 млрд грн. У Мінфіні пояснюють цю ситуацію блокадою польськими перевізниками українського кордону, що почалася 6 листопада.

Загалом за січень-листопад цього року касові видатки держбюджету досягли 3 трлн 451,8 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 632,3 млрд грн, або 93% розпису порівняно з 95,1% місяцем раніше.

Доходи держбюджету за 11 місяців становили 2 трлн 397,3 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 536,0 млрд грн, з яких 404,9 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 398,5 млрд грн).

За 11 місяців держбюджет було виконано з дефіцитом 1 трлн 45,1 млрд грн, зокрема загальний фонд - 1 трлн 85,6 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 713,2 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня затвердила чергові поправки до держбюджету-2023, якими його видатки збільшено на 317,1 млрд грн, зокрема виділено 302,6 млрд грн додаткового фінансування на сектор безпеки і оборони, а основним джерелом стане зростання державних запозичень на 290,7 млрд грн, зокрема внутрішніх на 207,6 млрд грн.

Доходи держбюджету збільшено на 26,1 млрд грн - до 1 трлн 416,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 20,1 млрд грн, до 1 трлн 253,9 млрд грн. Новий розмір видатків держбюджету становив 3 трлн 393,0 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 3 трлн 94,5 млрд грн, а граничний розмір дефіциту - 2 трлн 10,35 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 834,6 млрд грн.

 

 

Теги: #дефіцит #держбюджет

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