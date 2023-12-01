Кабмін за рахунок перерозподілу збільшив на 5,7 млрд грн обсяг кредитування програми реконструкції ГЕС "Укргідроенерго"

Кабінет Міністрів у рамках перерозподілу коштів між програмами низки міністерств зменшив на 6,57 млрд грн видатки держбюджету та надання кредитів із нього, більшу частину з яких - 5,7 млрд грн - буде спрямовано на програму реконструкції гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго".

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі у п'ятницю представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, ці програми Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я передбачено у спецфонді держбюджету на 2023 рік для реалізації інвестпроєктів коштом кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ та міжнародних фінансових організацій.

Отже, своїм рішенням уряд зменшив видатки розвитку МВС за програмою "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" на 2,7 млрд грн і видатки споживання МОЗ за програмою "Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей" на 300 млн грн (інвестпроєкт із додаткового фінансування боротьби з COVID-19).

Крім того, Кабмін знизив обсяг надання кредитів Мінфіну за програмою "Фінансування проєктів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" на 117,99 млн грн (інвестпроєкт із рефінансування енергоефективних інвестицій малих і середніх підприємств), Мінвідновлення за програмою "Безпека руху в містах України" на 1,55 млрд грн, Міністерству енергетики за програмами "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська" на 506,24 млн грн, "Реконструкція трансформаторних підстанцій України" на 980,6 млн грн, "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЄС - Київська" на 415,95 млн грн.

Водночас уряд збільшив обсяг надання кредитів із держбюджету Міненерго за програмами "Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго" на 5,7 млрд грн і "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" на 5 млн грн. Крім того, збільшено обсяги кредитування Мінвідновлення за програмою розвитку централізованого теплопостачання України та системи водопостачання в Миколаєві та Чернівцях на 232,44 млн грн і обсяг видатків розвитку МВС за програмою "Створення системи охорони морських кордонів" на 74 млн грн.