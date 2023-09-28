Україна відкриє ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна - Кулеба

Найближчим часом Україна планує відкрити ще один наземний залізничний коридор для експорту українського зерна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зараз відкрили альтернативний "зерновий коридор", тестуємо його. Також ми відкриємо ще один наземний залізничний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність всіх коридорів разом взятих - це абсолютна реальність", - заявив Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи залишається ще актуальною тема функціонування Чорноморської зернової ініціативи, міністр сказав, що "надія помирає останньою".

"Надія помирає останньою, скажу так. Чорноморська зернова ініціатива помирає останньою. Але очевидно, що все одно треба працювати над альтернативними рішеннями, і саме над ними ми доволі успішно працюємо", - наголосив він.