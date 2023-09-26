Економіка

21:28 26.09.2023

"Це взагалі не проблема" - голова НАК про умову від США ввести додаткового члена НР компанії

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"Це взагалі не проблема" - голова НАК про умову від США ввести додаткового члена НР компанії

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає абсолютно здійсненною умову США до української влади розширити склад наглядової ради компанії додатковим, сьомим, учасником.

"Це взагалі не проблема. На сьогодні наглядова рада має мінімально необхідний склад, який повністю сформований. Це чотири незалежні члени НР і два представники держави. Ще буде додано одного представника від держави. Це умова абсолютно здійсненна", - сказав Чернишов в ексклюзивному бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Енергія бізнесу", організованому Forbes.ua у вівторок.

При цьому він додав, що "навіть відсутність додаткового члена НР НАК не становить жодної проблеми в просуванні реформи корпоративного управління, а "Нафтогаз" залишається зразком цієї реформи".

Як повідомлялося, раніше "Українська правда" оприлюднила текст листа США органам влади України з переліком реформ, які Київ має провести, щоб продовжити отримувати військову підтримку. Лист, нібито, було надіслано прем'єр-міністру, Офісу президента та Координаційній платформі донорів.

У листі, зокрема, вимагається в найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" і "Нафтогазу".

Пізніше посольство США розмістило на сайті заяву про те, що в рамках діалогу з Києвом і сторонами, зацікавленими в майбутньому успіху України, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення і зворотного зв'язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України в Брюсселі.

Кабінет міністрів призначив наглядову раду "Нафтогазу" 24 січня 2023 року.

Її незалежними членами стали Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Хуквей Річард Марк, представниками держави - Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

Повністю інтерв'ю з Чернишовим буде найближчим часом опубліковано на сайті агенства "Інтерфакс-Україна" та проєкту "Енергореформа".

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #електроенергія

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