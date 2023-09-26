Вибух на магістральному газопроводі на Полтавщині не вплине на внутрішні поставки газу і транзит - ОГТСУ

Вибух на магістральному газопроводі в Полтавській області у вівторок не вплине на внутрішні поставки газу українським споживачам, а також на його транзит.

"Це внутрішній газопровід, усі перемикання вже здійснено, споживачі нічого не відчують. Уже веземо матеріали і трубу для ремонту. Транзиту те, що сталося, не стосується", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Як поінформували в ОГТСУ, наразі працівники компанії усувають наслідки розгерметизації резервної лінії магістрального газопроводу. За попередньою інформацією, жертв або постраждалих немає.

Водночас наголошується, що диспетчерський персонал максимально оперативно вжив заходів реагування: пошкоджену ділянку газопроводу локалізовано шляхом закриття запірної арматури. Виконується комплекс аварійно-відновлювальних робіт та організаційно-технічних заходів щодо відновлення працездатності аварійної ділянки.

"Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості газотранспортної системи вдалося уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об'єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів", - зазначили в ОГТСУ.

Повідомляється також, що ОГТСУ створило комісію зі встановлення причин аварії, до роботи якої залучено всі відповідні державні органи.

Як повідомлялося з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, у Лубенському районі Полтавської області у вівторок, 26 вересня, стався вибух.

"За попередньою інформацією, сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС. Подробиці пізніше", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ України, вибух стався близько 13:00.

"О 13:00 стався вибух внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). Персонал перекрив проміжні засувки. Тиск у газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/gastsoua/789