Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Європейської Комісії та поки що не експортує до п'яти прикордонних країн агропродукцію без їхнього узгодження, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський під час зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи у вівторок.

"Ми запроваджуємо внутрішню процедуру верифікації експорту чотирьох культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) до п'яти країн ЄС. Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів з дня отримання заявки на експорт. Відповідну постанову уряду вже ухвалено, а тому експорт до п'яти країн без їхнього погодження вже не відбувається. Протягом цих 30 днів Україна інформує Європейську Комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт", - розповів міністр.

Механізм, коли експорт без погодження від країни-сусіда не відбувається, є максимально конструктивним і зрозумілим та враховує інтереси всіх сторін, запевнив Сольський і додав, що Україна надіслала країнам-сусідам пропозиції, як саме діятиме такий механізм. Україна очікує від них відповіді та можливі варіанти рішень. На сьогодні офіційна відповідь надійшла від Румунії.

Міністр подякував кожній країні за розуміння, бажання і можливість спілкуватися для вирішення ситуації з українським агроекспортом.

"Дякую Болгарії, за те, що витримали такий шалений тиск, за готовність до переговорів і пошуку конструктивних рішень. Румунії - за розуміння і максимальну підтримку. Спасибі Угорщині та Словаччині за те, що вислухали наші пропозиції і готові їх обговорювати далі. Окремо дякуємо Польщі за ту максимальну підтримку, яка завжди була і є зараз. (...) Наші продуктивні переговори - це ключ до успішного врегулювання ситуації та стабільності в аграрному секторі кожної з країн", - наголосив Сольський.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська Комісія не продовжила тимчасові обмеження експорту української агропродукції до 5 країн ЄС. Після цього рішення Україна протягом 72 годин напрацювала пропозиції щодо досягнення компромісу. 17 вересня пропозиції було направлено Єврокомісії та країнам-сусідам. 18 вересня їх обговорювали на координаційній платформі Україна-ЄС.

Цього тижня Мінагрополітики України проведе переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, а також Болгарією та Румунією для врегулювання механізму верифікації. На 28 вересня заплановано чергове засідання робочої групи з експорту українських агротоварів у Європейській Комісії.

Вишеградська група також відома як Вишеградська четвірка або V4 - об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.