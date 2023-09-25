Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

Дерегуляція ринку торгівлі уживаними автомобілями, запропонована відповідним законопроєктом (№9083), зумовить детінізацію цього ринку, але не призведе до зростання цін на уживані автомобілі, вважають українські офіційні автоімпортери та дилери.

"Контраргументи проти того, що уживаний автомобіль у разі детінізації цього ринку буде дорожчим: офіційний ринок диктує ціни, і ніхто не платитиме більше, ніж коштує автомобіль, і ми конкуруватимемо не ціною, а якістю. Сьогодні на ринку нових авто маржинальність мізерна, а на тіньовому старих - 10-15-18%, і повірте, там є за що і сервіс надати, і зарплати платити, і податки", - зазначив власник групи компаній "ВіДі" Віталій Джуринський на організованому Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) обговоренні шляхів детінізації ринку вживаних авто в понеділок.

Він повідомив, що частка офіційного автобізнесу на ринку нових авто - 95%, тоді як на ринку вживаних - лише 5%. "Але ринок нових - це зараз 60-65 тис. на рік, а вживаних - 1,7 млн, і якщо ми в перший рік відвоюємо хоча б 10-20% цього ринку, уявіть, які податки надходитимуть до бюджету і які суми не надходять до бюджету зараз. Наприклад, згідно з розрахунками за останні три роки, "Віді" сплачує з одного авто 12,8 тис. грн, а на ринку уживаних авто податків фактично немає (крім реєстраційного збору)", - додав Джуринський.

Зі свого боку голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та співавтор законопроєкту №9083 Данило Гетманцев висловив подив щодо того, що законопроєкт уже більше ніж пів року лежить на узгодженні в комітеті з питань транспорту.

"Я неодноразово спілкувався з керівником комітету, і була домовленість про те, що вони рекомендують винести його до сесійної зали. Я не зустрічав заперечень проти тексту (окрім встановлення на облік таких авто у військкоматах), і з раціональних причин не можу зрозуміти, чому законопроєкт не рухається, тим паче що і бізнес, і я зверталися. Ми не проти доопрацювання до другого читання, але ринок уживаних авто перебуває в тіні, і його треба дерегулювати", - зазначив він, додавши, що не хотів би думати про те, що за цим затягуванням стоять ті, хто займається зараз бізнесом торгівлі вживаними авто і тисне на транспортний комітет.

Зі свого боку заступник голови Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець висловив думку, що як такого затягування немає, а є робочі питання, які зараз на стадії узгодження. Зокрема, за його словами, наприкінці серпня відбувся підкомітет із питань автотранспорту, на якому попередньо розглядали законопроєкт, і постало, зокрема, питання про територіальні центри комплектування (ТЦК, колишні військкомати), які мають надавати відповідні правки щодо зняття та взяття на облік транспортного засобу, і питання від Мінфіну про зменшення надходжень до бюджету.

"Голова комітету поставив нам завдання узгодити з Міноборони та Мінфіном ці питання, до Мінфіну ми подали розрахунки про те, що зменшення надходжень не буде, тому що перереєстрація і зняття з обліку - це одна й та сама сума. Міноборони підтримує ідею автоматичного обміну інформацією між ТЦК і сервісними центрами, і зараз механізм відходу від довідок ми запропонували узгодити МО, вони обіцяють найближчим часом це зробити, а МВС зобов'язується відпрацювати технічний доступ автодилерів, і ми повідомимо результат комітету з транспорту", - пояснив він.

Зі свого боку виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко зазначила, що бізнес-асоціація має контакт із новим міністром оборони Рустемом Умєровим і готова додатково обговорити питання прискорення ухвалення необхідних рішень.

Відповідаючи на побажання Баранця про те, що автобізнес має брати участь в обговоренні проблемних питань законопроєкту на підкомітеті, директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко зазначив, що офіційний автобізнес не запрошували на засідання, "але ми звернемося до секретаріату, щоб бути присутнім".

Як повідомлялося, законопроєкт №9063 про скасування держреєстрації старих автомобілів на торговельні організації, які скуповують їх як товар для подальшої реалізації, зареєстровано в Раді 6 березня поточного року.

Серед його співавторів - Данило Гетманцев, нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Мар'яна Безугла, Євген Брагар ("Слуга народу"), Дмитро Разумков (позафракційний).

"Скасування безглуздої держреєстрації вживаних автомобілів організацією-торговцем на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів і ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - коментував законопроєкт Гетманцев.