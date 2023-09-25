Економіка

16:13 25.09.2023

Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

4 хв читати
Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

Дерегуляція ринку торгівлі уживаними автомобілями, запропонована відповідним законопроєктом (№9083), зумовить детінізацію цього ринку, але не призведе до зростання цін на уживані автомобілі, вважають українські офіційні автоімпортери та дилери.

"Контраргументи проти того, що уживаний автомобіль у разі детінізації цього ринку буде дорожчим: офіційний ринок диктує ціни, і ніхто не платитиме більше, ніж коштує автомобіль, і ми конкуруватимемо не ціною, а якістю. Сьогодні на ринку нових авто маржинальність мізерна, а на тіньовому старих - 10-15-18%, і повірте, там є за що і сервіс надати, і зарплати платити, і податки", - зазначив власник групи компаній "ВіДі" Віталій Джуринський на організованому Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) обговоренні шляхів детінізації ринку вживаних авто в понеділок.

Він повідомив, що частка офіційного автобізнесу на ринку нових авто - 95%, тоді як на ринку вживаних - лише 5%. "Але ринок нових - це зараз 60-65 тис. на рік, а вживаних - 1,7 млн, і якщо ми в перший рік відвоюємо хоча б 10-20% цього ринку, уявіть, які податки надходитимуть до бюджету і які суми не надходять до бюджету зараз. Наприклад, згідно з розрахунками за останні три роки, "Віді" сплачує з одного авто 12,8 тис. грн, а на ринку уживаних авто податків фактично немає (крім реєстраційного збору)", - додав Джуринський.

Зі свого боку голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та співавтор законопроєкту №9083 Данило Гетманцев висловив подив щодо того, що законопроєкт уже більше ніж пів року лежить на узгодженні в комітеті з питань транспорту.

"Я неодноразово спілкувався з керівником комітету, і була домовленість про те, що вони рекомендують винести його до сесійної зали. Я не зустрічав заперечень проти тексту (окрім встановлення на облік таких авто у військкоматах), і з раціональних причин не можу зрозуміти, чому законопроєкт не рухається, тим паче що і бізнес, і я зверталися. Ми не проти доопрацювання до другого читання, але ринок уживаних авто перебуває в тіні, і його треба дерегулювати", - зазначив він, додавши, що не хотів би думати про те, що за цим затягуванням стоять ті, хто займається зараз бізнесом торгівлі вживаними авто і тисне на транспортний комітет.

Зі свого боку заступник голови Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець висловив думку, що як такого затягування немає, а є робочі питання, які зараз на стадії узгодження. Зокрема, за його словами, наприкінці серпня відбувся підкомітет із питань автотранспорту, на якому попередньо розглядали законопроєкт, і постало, зокрема, питання про територіальні центри комплектування (ТЦК, колишні військкомати), які мають надавати відповідні правки щодо зняття та взяття на облік транспортного засобу, і питання від Мінфіну про зменшення надходжень до бюджету.

"Голова комітету поставив нам завдання узгодити з Міноборони та Мінфіном ці питання, до Мінфіну ми подали розрахунки про те, що зменшення надходжень не буде, тому що перереєстрація і зняття з обліку - це одна й та сама сума. Міноборони підтримує ідею автоматичного обміну інформацією між ТЦК і сервісними центрами, і зараз механізм відходу від довідок ми запропонували узгодити МО, вони обіцяють найближчим часом це зробити, а МВС зобов'язується відпрацювати технічний доступ автодилерів, і ми повідомимо результат комітету з транспорту", - пояснив він.

Зі свого боку виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко зазначила, що бізнес-асоціація має контакт із новим міністром оборони Рустемом Умєровим і готова додатково обговорити питання прискорення ухвалення необхідних рішень.

Відповідаючи на побажання Баранця про те, що автобізнес має брати участь в обговоренні проблемних питань законопроєкту на підкомітеті, директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко зазначив, що офіційний автобізнес не запрошували на засідання, "але ми звернемося до секретаріату, щоб бути присутнім".

Як повідомлялося, законопроєкт №9063 про скасування держреєстрації старих автомобілів на торговельні організації, які скуповують їх як товар для подальшої реалізації, зареєстровано в Раді 6 березня поточного року.

Серед його співавторів - Данило Гетманцев, нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Мар'яна Безугла, Євген Брагар ("Слуга народу"), Дмитро Разумков (позафракційний).

"Скасування безглуздої держреєстрації вживаних автомобілів організацією-торговцем на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів і ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - коментував законопроєкт Гетманцев.

Теги: #ціни #бізнес #автомобілі #авторинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 25.09.2023
Мережа секс-шопів "No Taboo" заявляє про вирішення податкових питань

Мережа секс-шопів "No Taboo" заявляє про вирішення податкових питань

11:08 23.09.2023
Зеленський і Трюдо обговорили перспективи інвестування в Україну з представниками канадського бізнесу

Зеленський і Трюдо обговорили перспективи інвестування в Україну з представниками канадського бізнесу

13:11 22.09.2023
Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

20:42 21.09.2023
Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

18:22 20.09.2023
Більшість постачальників зберегла довоєнні закупівельні ціни на ліки - гендиректор МЗУ

Більшість постачальників зберегла довоєнні закупівельні ціни на ліки - гендиректор МЗУ

04:38 14.09.2023
Adobe впроваджує функції штучного інтелекту та планує підвищення цін на продукти

Adobe впроваджує функції штучного інтелекту та планує підвищення цін на продукти

17:56 13.09.2023
Кличко розповів, що закуповують для військових за кошти з київського бюджету

Кличко розповів, що закуповують для військових за кошти з київського бюджету

13:15 09.09.2023
Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

18:22 07.09.2023
Група BAT повідомила про підписання угоди з продажу бізнесу в Росії

Група BAT повідомила про підписання угоди з продажу бізнесу в Росії

12:30 07.09.2023
Google розблокував функцію розміщення нових бізнес-об'єктів на Google-картах для України

Google розблокував функцію розміщення нових бізнес-об'єктів на Google-картах для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

ОСТАННЄ

Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

Україна та Молдова зможуть претендувати на фінансування від ЄС інфраструктурних проєктів уздовж "шляхів солідарності"

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

ДП "Ліси України" запускає онлайн-моніторинг за переміщенням транспорту з деревиною

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

Мінекономіки очікує до кінця 2023 року 7 проєктів страхування військових ризиків від MIGA і DFC

"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА