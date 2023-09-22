Економіка

19:12 22.09.2023

"Укрнафта" забезпечила 17,5% рентної плати в Україні в серпні

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"Укрнафта" забезпечила 17,5% рентної плати в Україні в серпні

ПАТ "Укрнафта" в серпні перерахувало 736 млн грн рентних платежів за липень, що становило 17,5% усіх рентних платежів, отриманих державою цього місяця, йдеться в повідомленні компанії в п'ятницю.

"Також у серпні компанія сплатила 2,077 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року... що становить 6,7% від подібних надходжень за серпень", - наведено слова директора "Укрнафти" Сергія Корецького в релізі.

Він уточнив, що загалом у серпні рентні платежі до держбюджету становили 4,2 млрд грн, а податку на прибуток - 30,9 млрд грн.

Уточнюється, що "Укрнафта" володіє 87 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, веде діяльність на сході та заході України. У 2023 році розпочала масштабну інвестиційну програму, основою якої є буріння нових свердловин, впровадження методів підвищення нафтовіддачі та інтенсифікація операційної діяльності зі збільшення видобутку вуглеводнів. Зокрема на 2023 рік заплановано буріння дев'яти нових свердловин, на 2024-ий - 30.

За січень-червень 2023 року компанія сплатила 12,3 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони. У листопаді 2022 року директором компанії призначено Корецького.

Теги: #укрнафта #рента

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