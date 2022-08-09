Голова профільного комітету ВР проти підвищення ренти і сумнівається щодо скасування паливних податкових пільг

Основним джерелом подальшого збільшення доходів держбюджету є детінізація, а не збільшення податків, проте деякі непопулярні рішення все одно доведеться ухвалити, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев.

"Економічних підстав для того, щоб відрахування збільшувалися реально інакше, ніж від детінізації, ми, щиро кажучи, не бачимо", - сказав він у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев в інтерв'ю виступив, зокрема, проти пропозицій щодо підвищення рентних платежів, а минулого тижня на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією і проти підвищення екологічного податку в умовах війни.

"У нас із вами металургійні підприємства зупиняються, гірничо-збагачувальні комбінати також. Я не бачу перспективи у підвищенні рентних платежів узагалі, жодних перспектив не бачу в цьому. Думаю, ми навпаки маємо важку промисловість підтримати, якщо хочемо, щоб вона стала справді ключовою галуззю майбутнього України, як це передбачено в Плані відновлення", – наголосив голова комітету.

Він зазначив, що був би обережним і з рішенням про скасування податкових пільг на паливо, хоча навесні був категорично проти їх запровадження, і практика показала, що це було помилкове рішення.

"Скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", – пояснив свою нинішню позицію Гетманцев.

За його словами, це питання необхідно обговорити, як і запровадження додаткового імпортного збору, яке пропонує Національний банк і яке підтримав заступник глави Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма, що нині активно обговорюють в уряді.

"Ми очікуємо від уряду розрахунків і конкретної моделі, і тоді обговорюватимемо це у Верховній Раді й ухвалюватимемо рішення. Я не кажу про те, що цього не буде, тому що популярних рішень у нинішній ситуації не залишилося", – сказав голова комітету.

За його словами, депутатський корпус неоднозначно сприймає цю ініціативу, тож необхідно буде обговорювати її перед прийняттям.

"Але деякі непопулярні рішення нам доведеться ухвалити, хотів би цього хтось чи ні", – зазначив Гетманцев.

Говорячи про вплив інфляції та девальвації на доходи держбюджету, він зазначив, що інфляція в оподаткуванні діє із запізненням, і поки що бюджет не відчув збільшення інфляції у червні до 21,5%.

"Якщо говоримо, що девальвація офіційного курсу підвищить платежі до бюджету, то це стосується насамперед митниці, тому що там прямий зв'язок між курсом гривні та обсягом перерахування. Дещо позначиться це і на податкових платежах усередині країни", – додав голова комітету.

Водночас він наголосив, що від митниці він насамперед хотів би якісних змін.

"На жаль, на сьогодні можна констатувати, що такі зміни на митниці, які є у податковій, не відбуваються", – констатував Гетманцев.