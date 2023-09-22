Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,5 млрд від Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,5 млрд від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить EUR13,5 млрд", - написав Шмигаль у Х (колишній Twitter) у п'ятницю.

За словами прем'єра, загальна підтримка України з боку ЄС сягнула приблизно EUR70 млрд із моменту повномасштабного вторгнення РФ.