Економіка

13:07 22.09.2023

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

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Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,5 млрд від Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,5 млрд від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить EUR13,5 млрд", - написав Шмигаль у Х (колишній Twitter) у п'ятницю.

За словами прем'єра, загальна підтримка України з боку ЄС сягнула приблизно EUR70 млрд із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: #україна #євросоюз #макрофіндопомога

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