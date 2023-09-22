Столичний ТРК "Проспект" пройшов перевірку на безбар'єрну доступність

Столичний ТРК "Проспект" пройшов професійний аналіз ГО "Доступно.UA" та отримав оцінку "зручний і доступний для маломобільних людей", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі керуючої компанії Arricano Real Estate Plc.

Згідно з повідомленням, представники громадської організації перевірили ТРК на відповідність стандартам інклюзивності, зокрема фізичної безбар'єрності, згідно з державними будівельними нормами і надали свої висновки та рекомендації.

"Для нас дуже важливо, що Arricano вийшло з ініціативою перевірки ТРК на безбар'єрність і доступність. Маємо деякі зауваження, і раді, що керуюча компанія чує нас і готова вдосконалювати торгові центри. Також не потрібно забувати про інфраструктуру навколо - відповідальність лежить на міській владі, і ми активно долучаємось до питання розбудови безбар'єрних просторів, що надасть змогу людям з обмеженими можливостями безпечно та вільно пересуватися містом", - повідомила заступниця керівника ГО "Доступно.UA" Наталя Пархитько.

Проблема безбар'єрності та доступності громадських просторів для України не є новою і з кожним днем війни дедалі актуальнішою та важливішою. Arricano підтримує розвиток безбар'єрних просторів і створення культури інклюзивності та реалізує цілеспрямовані ініціативи щодо забезпечення зручності та комфорту всіх гостей торговельних центрів.

ТРК "Проспект" доступний для пересування маломобільних людей, здійснення покупок, відвідування фудкорту та відпочинку. Він не лише отримав експертну оцінку відповідності стандартам інклюзивності, а й спільно з ГО "Доступно.UA" команда Arricano провела тест-експеримент у торговельному комплексі. Було запрошено в гості людей з обмеженими фізичними можливостями: в інвалідному візку, з протезом ноги та з дитячим візочком, разом з ними було пройдено всі можливі маршрути пересування відвідувачів, почуто зауваження та ідеї, як можна покращити перебування в торговельному комплексі.

"Arricano не очікує змін, ми успішно впроваджуємо їх самі. Підтримка та розвиток комфортних безбар'єрних торговельних центрів - одне з найважливіших завдань нашої компанії. ТРК "Проспект" щодня відвідують сім'ї з дітьми, люди похилого віку, люди з інвалідністю та інші гості, тож ми ставимо за мету створення та удосконалення простору, що враховує потреби всіх категорій наших відвідувачів та є зручним для кожного", - зазначила директорка з маркетингу Arricano, Інна Морозова.

Представники ГО "Доступно.UA" надали рекомендації щодо створення умов для більш комфортного пересування маломобільних груп населення територією ТРК.

Морозова наголосила, що компанія відкрита до побажань і зауважень відвідувачів: кожен може залишити свої пропозиції, написавши на фейсбук- або інстаграм-сторінці ТРК "Проспект", або відсканувавши QR-код "Давай комунікувати" в торговому комплексі".

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" в Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік становив $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

Станом на вересень-2023 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом і Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.

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