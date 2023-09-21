Економіка

20:26 21.09.2023

ЄК не сприймає односторонніх рішень країн ЄС щодо українського сільгоспекспорту

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ЄК не сприймає односторонніх рішень країн ЄС щодо українського сільгоспекспорту

У сфері спільної торговельної політики у держав-членів ЄС немає повноважень, і ухвалювані ними односторонні рішення стосовно України загрожують юридичною процедурою з боку Єврокомісії (ЄК), заявила офіційна представниця ЄК Міріам Гарсія Феррер.

"Торговельна політика належить до компетенції союзного рівня, і держави-члени не можуть вживати односторонніх заходів. Ми працюємо зі сторонами (спору про український агроекспорт - ІФ-У), щоб знайти рішення", - сказала прессекретарка у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Вона нагадала, що в результаті такої роботи Україна презентувала на координаційній платформі свій проєкт плану врегулювання спірних питань експорту сільгосппродукції, який передбачає систему контролю та перевірок, що має бути швидко введена в дію.

"Комісія залишає за собою право запустити процедури про порушення законодавства ЄС проти країн, які вводять односторонні заборони. Але наш сценарій на цей момент - працювати в конструктивній манері, шукати рішення, що виключають потребу вжиття заходів на національних рівнях", - продовжила представниця ЄК.

Відповідаючи на запитання, чи братиме Єврокомісія участь у захисті країн ЄС, проти яких Україна висуває скарги до Світової організації торгівлі, Феррер підтвердила, що це обов'язок ЄК.

"Через те, що торговельна політика - це рівень Європейського союзу, Європейська комісія повинна представляти в СОТ три країни (Угорщину, Польщу, Словаччину - ІФ-У). Відповідні контакти з цими країнами вже встановлені, і цей процес має тривати на рівні ЄС", - повідомила прессекретарка.

Її попросили пояснити, як може перспектива юридичних процедур ЄК проти цих країн за односторонні дії поєднуватися із захистом їх у СОТ.

Вона відповіла, що, по-перше, ці процедури ще не розпочинаються, вони потенційно можливі, але ЄК шукає мирову угоду. По-друге, у СОТ поки що починається найпервинніша стадія - етап консультацій між Україною та Єврокомісією, у процесі яких кризу можна розв'язати, не доводячи справу до розгляду.

На її думку, розрахунок на можливість конструктивного позитивного рішення підтверджується повідомленнями про те, що стосовно Словаччини Україна відкликає свою скаргу. І, хоча ця ситуація ще потребує вивчення, вона свідчить про потенціал переговорних інструментів, вважає представниця ЄК.

Угорщина, Польща і Словаччина запровадили односторонні заборони після зняття 15 вересня обмежень на український сільгоспекспорт для п'яти сусідніх країн. Україна подала скарги до СОТ, в яких звинуватила три країни в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

У четвер низка ЗМІ повідомили, що Україна і Словаччина знайшли рішення, яким чином врегулювати двосторонні протиріччя на ринку сільгосппродукції.

 

 

Теги: #апк #україна #єс #заява

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