ДТЕК ввів в енергосистему після ремонту енергоблок ТЕС потужністю 220 МВт - третій з початку вересня

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу після планового ремонту черговий тепловий енергоблок потужністю до 220 МВт, який став третім відремонтованим енергоблоком ТЕС із початку вересня.

"З початку вересня енергетики "ДТЕК Енерго" ввели після ремонту в енергосистему вже три енергоблоки. Завдяки їм вдалося збільшити її потужність до 570 МВт", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

Як ідеться в документі, загалом із початку 2023 року енергетики відремонтували вже 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго". Для стабільної роботи в опалювальний сезон планується реалізувати 19 ремонтів енергоблоків до середини жовтня.

"Тобто наразі виконано майже 80% запланованого", - зазначили в компанії.

У межах ремонтної кампанії до кінця цього року "ДТЕК Енерго" планує відремонтувати 27 енергоблоків.

"Після останнього осінньо-зимового періоду, що став найскладнішим в історії України, енергетики почали готувати обладнання ще навесні. І ось зараз можна побачити результати їхньої роботи - один за одним виходять із ремонтів енергоблоки. Кожен із них робить енергосистему стійкішою до будь-якого терору ворога", - прокоментували в енергохолдингу.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" планує наростити інвестиції в планові ремонти до кінця року до понад 3,5 млрд грн.

Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються і моніторяться Міністерством енергетики України, Держенергонаглядом і НЕК "Укренерго".