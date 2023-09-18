"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 38 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Енергетики групи "ДТЕК" протягом тижня, з 11 до 17 вересня, повернули світло 38 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли у 58 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Донеччина залишається найактивнішою зоною бойових дій України. Щодня через обстріли пошкоджуються електромережі та підстанції. Наші фахівці відновлюють постачання світла, щойно це стає можливим. За минулий тиждень відновили роботу електромереж для 28 тис. сімей", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Як зазначається, Дніпропетровська область також регулярно залишається без світла через атаки ворога. Загалом за тиждень довелося відновлювати постачання світла майже для 10 тис. сімей після обстрілів.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,7 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - заявив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Як наголосили в компанії, енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони розпочинають роботи одразу, щойно отримують дозвіл і доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Компанії "ДТЕК Мережі" обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.