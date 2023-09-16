НБУ очікує від 20 млрд грн до бюджету від підвищення податку на прибуток банків до 38%

Національний банк України (НБУ) пропонує підвищити на 2023-2024 роки ставку податку на прибуток банків з 18% до 38%, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Наш прогноз: додаткові надходження до бюджету в разі підвищення наявної ставки до 38% становитимуть цього і наступного року сумарно понад 20 млрд грн", - написав він у Facebook.

За його словами, такий дизайн податку матиме обмежений вплив на макрофінансову стабільність і водночас підтримає обороноздатність України.

Голова НБУ, посилаючись на моніторинг фінансового стану та результати оцінки стійкості банків, вважає, що фінустанови цілком здатні проводити додаткові виплати в поточних умовах. На думку регулятора, підвищення податкової ставки матиме обмежений вплив на кредитні та депозитні ставки, з урахуванням достатньої маржі банків.

Як повідомлялося, Нацбанк вважає додаткове оподаткування банків виправданим тимчасовим кроком з огляду на війну, вбачаючи для цього фінансові та юридичні підстави, однак пропонує підвищити ставку податку на прибуток банків замість пропонованого депутатами оподаткування чистого процентного доходу.

За словами Пишного, саме цю версію НБУ обговорюватиме найближчим часом із парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він також повідомив, що учасники ринку, з якими комунікував центробанк, з розумінням поставилися до такої позиції.

Згідно з даними НБУ, чистий прибуток 64 діючих українських банків за 7 місяців цього року становив 83,2 млрд грн, податок на прибуток - 14,4 млрд грн, зокрема ПриватБанку - 34,4 млрд грн і 7,9 млрд грн, а чотирьох інших держбанків - 18,8 млрд грн і 0,1 млрд грн.

Депутати наприкінці серпня внесли в раду законопроєкт про оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року. За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.