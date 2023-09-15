Економіка

16:53 15.09.2023

Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році

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Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році.

"Цього року ми плануємо залучити від партнерів 42 млрд доларів, наступного року сума аналогічна", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Зокрема, 18 млрд доларів очікується від Європейського Союзу, також очікується 1,1-1,2 млрд доларів щомісячної підтримки від США.

Крім того, за його словами, ще є програма МВФ, програми Норвегії та Японії.

"У нас є хороші перспективи, але робота в цьому напрямі дуже складно реалізується. Наші партнери запевнили нас у підтримці стільки, скільки це буде потрібно, в тих параметрах, які будуть потрібні Україні", - додав він.

Прем'єр наголосив, що станом на сьогодні переговори щодо необхідної кількості коштів на наступний рік тривають.

"У мене є оптимізм, що нас підтримають і ми будемо мати стабільну макрофінансову бюджетну ситуацію", - підсумував Шмигаль.

Теги: #україна #фінанси #партнери

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