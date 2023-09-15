ФДМ підготував до приватизації 5 великих об'єктів - прем'єр

Фонд держмайна України підготував п'ять об'єктів до продажу в рамках великої приватизації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і висловив сподівання, що наступного року їх реалізують, однак не уточнив їхніх назв.

"Вважаю, що ми сьогодні маємо сформовану достатньо ефективну приватизаційну політику, і це, зокрема, інструмент зменшення впливу держави. Всіляко це підтримую і переконаний, що наступного року ось цей елемент малої і великої приватизації в Україні, в принципі, має закінчитися", - сказав прем'єр-міністр на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Згідно з проєктом держбюджету-2024, який уряд затвердив у п'ятницю, надходження від приватизації наступного року заплановано на рівні 4 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що цього року вони вже становили 4 млрд грн, і ще 600 млн грн було отримано від оренди.

"4 млрд грн (...) - це суттєве надходження від приватизації під час війни, якщо враховувати, що ця приватизація мала і середня, (...) не було ніяких великих приватизацій", - зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, система аукціонів "Прозорро.Продажі" днями опублікувала перелік 15 об'єктів великої приватизації, до якого увійшли, зокрема, контрольні пакети акцій Одеського припортового заводу, "Центренерго", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, "Українських енергетичних машин", "Електроважмашу", "Сумихімпрому". Серед них також держпакети акцій Дніпровського електровозобудівного заводу, НАК "Украгролізинг", "Азовмашу", "Індару", "Оріани", 51-відсоткова частка Запорізького титано-магнієвого комбінату і цілісні майнові комплекси ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", Уманського лікеро-горілчаного заводу і Заводу алюмінієвої фольги.

Зазначається, що організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.

Після внесених змін до приватизаційного законодавства 21 липня 2023 року набули чинності зміни до постанови, в якій Кабмін визначив технічні вимоги до роботи з напрямом великої приватизації на "Прозорро.Продажі" для електронних маркетплейсів. Йдеться про продаж державних об'єктів балансовою вартістю від 250 млн грн через онлайн-аукціони в системі.