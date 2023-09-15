Економіка

14:26 15.09.2023

Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 із часткою видатків на оборону і безпеку понад 50%

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Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 із часткою видатків на оборону і безпеку понад 50%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн і видатками загального фонду в 3 трлн 108 млрд грн.

"Ключовий акцент цього проєкту - оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, другий пріоритет - це соціальна сфера, видатки бюджету на яку становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж поточного року.

"Третій пріоритет - медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину - 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що четвертим пріоритетом є підтримка ветеранів, і видатки за цією програмою збільшуємо вдвічі - з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн наступного.

"П’ятий пріоритет - це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів "єРобота", підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", - підсумував він.

Як уточнило Міністерство фінансів у пресрелізі, у проєкті держбюджету-2024 передбачено 1 трлн 692,6 млрд грн на сектор оборони та безпеки, що становить 21,6% ВВП. Цей обсяг передбачає 1 трлн 542,8 млрд грн коштів загального фонду та 119,8 млрд грн спеціального фонду, зокрема за рахунок зарахування до останнього 96,3 млрд грн військового ПДФО та 30 млрд грн державних гарантій.

Передбачено, зокрема, збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) усемеро - до 55,8 млрд грн і виділення на закупівлю дронів 48,1 млрд грн.

На соцзахист, включно з підтримкою соціально незахищених верств населення, виділяють 468,8 млрд грн, що на 24,7 млрд грн, або на 5,6%, більше, ніж цього року. Як зазначається, вперше враховано соціальний супровід військовослужбовців - 1 млрд грн і виховання сиріт у сім'ях - 0,5 млрд грн.

На 7,5 млрд грн до поточного року збільшено фінансування підтримки ветеранів війни - до 14,3 млрд грн. Зокрема переформатовано підходи до ветеранської політики: у бюджеті вперше враховано Інститут помічника ветерана - 3,8 млрд грн і пілотний проєкт із зубопротезування - 749 млн грн.

Як зазначив Мінфін, на освіту передбачено 178,8 млрд грн, що на 22,9 млрд грн більше, ніж у 2023 році. Ця сума передбачає підвищення заробітної плати вчителям на 18%, а також поліпшення якості освітніх послуг.

"У бюджеті вперше враховано модернізацію шкільних їдалень для забезпечення здорового харчування дітей - 1,5 млрд грн, придбання новітнього навчального обладнання для закладів профтехосвіти - 0,5 млрд грн, модернізацію дослідницької інфраструктури для наукової діяльності молодих учених - 232 млн грн", - ідеться в повідомленні Мінфіну.

Згідно з ним, на сферу охорони здоров'я, з урахуванням траснсфертів, виділяють 201,9 млрд грн, що на 24,4 млрд грн перевищує суму на 2023 рік. Серед іншого, збільшено видатки за Програмою медичних гарантій, передбачено видатки на централізовану закупівлю лікзасобів і медвиробів. У бюджеті також уперше враховано розвиток системи високоточної діагностики раку (ПЕТ дослідження) - 1,6 млрд грн.

На підвищення цифрової трансформації пріоритетних галузей і сфер суспільного життя виділено 2,5 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше порівняно з цим роком.

Зазначається, що в бюджеті вперше враховано інноваційні проєкти для забезпечення сектору безпеки і оборони - 1,5 млрд грн і застосунок до освітньої платформи "Мрія" - 142 млн грн.

Як зазначив Мінфін, на культуру і спорт виділено 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2023 року) і 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн) відповідно. У відомстві додали, що до цих видатків уперше додано сертифікати на книги для дітей - 376 млн грн.

На МЗС із держбюджету передбачено 8,3 млрд грн, що на 2,2 млрд грн більше, ніж цього року. Зокрема збільшено видатки міністерства для посилення інституційних можливостей закордонних дипломатичних установ України в умовах війни РФ проти країни.

Суму підтримки бізнесу за різними програмами визначено в обсязі 30,8 млрд грн.

Мінфін також уточнив, що планується підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 7 100 грн з 1 січня і до 8 000 грн з 1 липня (+19,4%) у 2024 році, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки до 3,195 грн з 1 січня і до 3,600 грн з 1 липня (+24,4%).

Крім того, з 1 січня планується підвищити рівень прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць до 2,920 грн (+12,8%).

"Прогноз фінансування державного бюджету на 2024 рік передбачає зниження дефіциту державного бюджету до 20,4% ВВП (в 2023 році - 27% ВВП). Погашення державного боргу планується в обсязі 606,5 млрд грн, в тому числі внутрішні – 421,6 млрд грн та зовнішні – 184,9 млрд грн", - підсумували в міністерстві.

Теги: #держбюджет #проєкт

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