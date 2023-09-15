"Енергоатом" відправив до Канади першу партію українського концентрату урану для конверсії
НАЕК "Енергоатом" відправила канадській САМЕСО першу партію виробленого ДП "СхідГЗК" концентрату урану, який буде використано для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.
За її даними, наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.
Угода з CAMECO передбачає постачання всього обсягу видобутого на "СхідГЗК" урану до Канади й подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6).
"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO (Велика Британія), а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", - наводяться в повідомленні слова президента НАЕК Петра Котіна.
Як повідомлялося, "Енергоатом" і САМЕСО 2019 року підписали меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі. У березні 2023 року сторони підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.
Згідно з домовленостями, САМЕСО протягом 2024-2035 років закриє потреби Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС у UF6, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Контракт також передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією буде повернуто "Енергоатому".
Другий договір передбачає продаж "Енергоатомом" Канаді концентрату урану, що видобувається в Україні на "СхідГЗК". Його конверсію забезпечить САМЕСО для потреб "Енергоатому".
У квітні 2023 року "Енергоатом" і САМЕСО підписали угоду, що регламентує фізичне постачання уранового концентрату з України до Канади. Також компанії підписали меморандум про розвиток урановидобувної галузі в Україні за підтримки канадських партнерів.
САМЕСО у 2019-му і 2021 роках уже постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.