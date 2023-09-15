"Прозорро.Продажі" оприлюднило 15 об'єктів великої приватизації з ОПЗ, "Центренерго" та ОГХК

Контрольні пакети акцій "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш", "Сумихімпром" увійшли до 15 об'єктів великої приватизації, які представлені в системі "Прозорро.Продажі".

Згідно з інформацією на сайті, серед них також держпакети акцій "Дніпровського електровозобудівного заводу", НАК "Украгролізинг", "Індар", "Оріана" і "Азовмаш", 51% частка "Запорізького титано-магнієвого комбінату" та цілісні майнові комплекси "Вугільної компанії "Краснолиманська", "Уманського лікеро-горілчаного заводу" і "Заводу алюмінієвої фольги".

Зазначається, що організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.

Як повідомлялося, після внесених змін до приватизаційного законодавства 21 липня 2023 року набули чинності зміни до постанови, в якій Кабмін визначив технічні вимоги до роботи з напрямом великої приватизації на "Прозорро.Продажі" для електронних маркетплейсів. Ідеться про продаж державних об'єктів балансовою вартістю від 250 млн грн через онлайн-аукціони в системі.

Згідно з вимогами, "Прозорро.Продажі" як адміністратор торгової системи акредитувало для великої приватизації на початку серпня 19 майданчиків.

Наприкінці березня цього року колишній очільник ФДМ, а нещодавно призначений міністром оборони Рустем Умєров припускав, що велику приватизацію може бути відновлено вже в третьому кварталі цього року.