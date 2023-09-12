Економіка

18:55 12.09.2023

Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону і ВПО на 328,5 млрд грн

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Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону і ВПО на 328,5 млрд грн

Уряд України пропонує збільшити видатки державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема, додатково виділивши 302,6 млрд грн на сектор безпеки та оборони, відповідний законопроєкт він затвердив на засіданні у вівторок.

Як повідомляє Міністерство фінансів, кошти передбачається виділити за рахунок збільшення зовнішніх запозичень на 207,6 млрд грн, зокрема $3,3 млрд від США, 91,2 млрд грн внутрішніх запозичень, а також скорочення видатків держбюджету на 11,4 млрд грн і збільшення доходів на 26,1 млрд грн.

Теги: #бюджет #кабмін

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