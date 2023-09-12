ДТЕК минулого тижня відновив електропостачання 27 тис. абонентів на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині

Енергетики ДТЕК у період із 4 до 10 вересня повернули світло 27 тисячам сімей у 59 населених пунктах Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли, повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

"На минулому тижні Одещина знову неодноразово ставала ціллю атак ворога. Під час атаки ворога 6 вересня були пошкоджені лінії електропередачі. Наші енергетики оперативно відновили пошкоджені об’єкти та повернули світло 142 клієнтам", - повідомляється в документі.

Як зазначили в компанії, Донецька область залишається найактивнішою зоною бойових дій України. Щодня через обстріли пошкоджуються електромережі та підстанції, які забезпечують світлом тих, хто залишається в області. Енергетики відновлюють енергопостачання, щойно це стає можливим. За минулий тиждень відновили роботу електромереж для 25 тисяч сімей.

"Дніпропетровщина також регулярно зазнає ворожих атак. Енергетики "ДТЕК Дніпровські електромережі" за тиждень повернули світло майже 2 тисячам родин, попри регулярні обстріли", - доповнили в ДТЕК.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,7 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - констатував генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Як наголосили в компанії, енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт одразу, щойно отримують дозвіл і доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн. домогосподарств і 150 тис. підприємств.